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сегодня, 14:01 3

Амурских школьников начнут кормить на сумму до 80 рублей в день

Дополнительные средства распорядился выделить Василий Орлов

Амурских школьников начнут кормить на сумму до 80 рублей в день
Фото: pixabay.com

В Амурской области увеличили финансирование бесплатного питания для учащихся начальной школы. Дополнительные средства выделили из областного бюджета по поручению губернатора региона Василия Орлова, сообщает правительство Амурской области.

С октября 2019 года бесплатное питание предоставляется всей начальной школе Приамурья – это почти 41 тысяча учеников с 1 по 4 классы.

— С сегодняшнего дня увеличено финансирование бесплатного питания школьников. Вместо 63 и 73 рублей, для южных и северных территорий соответственно, начинаем кормить детей на 70 и 80 рублей в день. Питание амурских школьников должно быть качественным. И мы создаем для этого все условия: на 120 миллионов рублей модернизировали школьные пищеблоки, реконструируем обычные столовые в «школьные кафе», разработали и внедрили единый стандарт питания. Кроме того, школы региона вошли в проект по формированию культуры здорового питания учеников, – поделился губернатор Василий Орлов.

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#городская власть #дети #финансы #образование

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    3 часа назад

    Эх, вот бы каждому россиянину по 80 рублей в день на питание, вот это я понимаю было бы здорово. Тарелка борща и кусочек хлеба - дело не лишнее в рабочий обед.

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Думаю, что тарелки борща и кусочка хлеба на весь день не хватит...

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    39 минут назад

    ...КРИТИКАНША! Это ж - губернаторская халява! Со всем к ней почтением!

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