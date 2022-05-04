Амурских школьников начнут кормить на сумму до 80 рублей в день

В Амурской области увеличили финансирование бесплатного питания для учащихся начальной школы. Дополнительные средства выделили из областного бюджета по поручению губернатора региона Василия Орлова, сообщает правительство Амурской области.

С октября 2019 года бесплатное питание предоставляется всей начальной школе Приамурья – это почти 41 тысяча учеников с 1 по 4 классы.

— С сегодняшнего дня увеличено финансирование бесплатного питания школьников. Вместо 63 и 73 рублей, для южных и северных территорий соответственно, начинаем кормить детей на 70 и 80 рублей в день. Питание амурских школьников должно быть качественным. И мы создаем для этого все условия: на 120 миллионов рублей модернизировали школьные пищеблоки, реконструируем обычные столовые в «школьные кафе», разработали и внедрили единый стандарт питания. Кроме того, школы региона вошли в проект по формированию культуры здорового питания учеников, – поделился губернатор Василий Орлов.