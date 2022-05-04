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сегодня, 13:40 1

Бабушка из Свободного добилась алиментов от родителей-должников

Женщина обратилась к областному прокурору

Бабушка из Свободного добилась алиментов от родителей-должников
Фото: Федеральная служба судебных приставов

Жительница Свободного добилась взыскания алиментов с детей на двоих своих несовершеннолетних внуков после личного обращения к прокурору Амурской области.

На личный приём к прокурору Александру Бучману в Свободном записалась гражданка, которую волновал вопрос законности действий судебных приставов.

Женщина является бабушкой двоих мальчиков, родители которых не исполняют обязанностей по воспитанию детей. Не платят родители и алиментов на содержание несовершеннолетних. Женщина пожаловалась прокурору на приставов, которые не выполняют своих обязанностей по взысканию с задолжников выплат.

Оказалось, что в межрайонном отделе судебных приставов по Свободному и Свободненскому району управления ФССП России по Амурской области действительно находятся исполнительные производства на родителей детей. Руководителю ведомства после проверки действий судебных приставов вынесено представление на исправление ситуации.

В результате судебные приставы установили местонахождение должников. В отношении отца мальчиков заведено уголовное дело из-за неуплаты алиментов. С матери были взысканы денежные средства и перечислены на расчётный счёт бабушки, фактически воспитывающей детей.

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#дети #областная власть #Свободный #суды #закон

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  • Undertaker

    Undertaker
    2 часа назад

    Гпзшные и проституток местных накорм

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