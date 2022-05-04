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сегодня, 13:21 0

Ликвидированное в Благовещенске ТСЖ не хотело возвращать два миллиона рублей

В дело вмешалась прокуратура

Ликвидированное в Благовещенске ТСЖ не хотело возвращать два миллиона рублей
Фото: pixabay.com

Одно из благовещенских ТСЖ было ликвидировано, но так и не перечислило в Фонд капительного ремонта многоквартирных домов два миллиона рублей, полученных от граждан по статье «текущий ремонт». По этому случаю была проведена прокурорская проверка.

Выяснилось, что товарищество было ликвидировано, а дом перешёл к новой управляющей компании. Руководство ТСЖ должно было в установленные сроки передать неизрасходованные средства, полученные от собственников, в Фонд капитального ремонта. Этого сделано не было.

— По результатам проверки прокуратура Благовещенска внесла представление ликвидатору ТСЖ, которое было рассмотрено и удовлетворено. Благодаря вмешательству прокуратуры города ТСЖ перечислило в Фонд капительного ремонта более двух миллионов рублей, полученных от граждан, – сообщили в прокуратуре Амурской области.

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#ЖКХ #недвижимость #областная власть #происшествия

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