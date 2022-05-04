Ликвидированное в Благовещенске ТСЖ не хотело возвращать два миллиона рублей

Одно из благовещенских ТСЖ было ликвидировано, но так и не перечислило в Фонд капительного ремонта многоквартирных домов два миллиона рублей, полученных от граждан по статье «текущий ремонт». По этому случаю была проведена прокурорская проверка.

Выяснилось, что товарищество было ликвидировано, а дом перешёл к новой управляющей компании. Руководство ТСЖ должно было в установленные сроки передать неизрасходованные средства, полученные от собственников, в Фонд капитального ремонта. Этого сделано не было.

— По результатам проверки прокуратура Благовещенска внесла представление ликвидатору ТСЖ, которое было рассмотрено и удовлетворено. Благодаря вмешательству прокуратуры города ТСЖ перечислило в Фонд капительного ремонта более двух миллионов рублей, полученных от граждан, – сообщили в прокуратуре Амурской области.