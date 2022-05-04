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В Благовещенске произошло ДТП с пострадавшими
Причины произошедшего устанавливают сотрудники полиции
Фото: pixabay.com
3 мая в 21:10 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в районе дома № 108 на улице Калинина произошло столкновение двух транспортных средств – автомобиля Honda Fit и автомобиля Toyota Chaser, сообщили в городском отделе ГИБДД.
В результате ДТП два человека получили травмы.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины произошедшего.
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