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сегодня, 12:41 0

В Благовещенске произошло ДТП с пострадавшими

Причины произошедшего устанавливают сотрудники полиции

В Благовещенске произошло ДТП с пострадавшими
Фото: pixabay.com

3 мая в 21:10 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в районе дома № 108 на улице Калинина произошло столкновение двух транспортных средств – автомобиля Honda Fit и автомобиля Toyota Chaser, сообщили в городском отделе ГИБДД.

В результате ДТП два человека получили травмы.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины произошедшего.

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#происшествия #транспорт #ДТП

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