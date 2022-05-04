В амурском правительстве обсудили, как стабилизировать цены на продукты

В амурском правительстве состоялось первое в 2022 году расширенное заседание коллегии министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, на котором обсуждались актуальные проблемы экономики региона.

В обращении к муниципальным экономистам заместитель председателя правительства Приамурья Павел Пузанов подчеркнул важность правильных комплексных антикризисных решений на местах в рамках сложившейся экономической ситуации в стране и мире.

— Нам необходимо наладить ещё более тесное взаимодействие с экономическими службами в муниципалитетах, а специалистам на местах – активнее транслировать информацию о новых мерах поддержки и вырабатывать собственные инициативы для улучшения делового климата и повышения уровня жизни населения. Также рекомендуем рассмотреть возможность при необходимости созывать местные антикризисные штабы на своих территориях со всеми заинтересованными сторонами для оперативного решения возникающих вопросов, – отметил Павел Пузанов.

Одним из главных вопросов стала поддержка малого и среднего бизнеса в Амурской области. С комплексным подходом к развитию предпринимательства присутствующих познакомила министр экономического развития и внешних связей Оксана Кукшенева. Речь шла о пяти основных блоках поддержки и программе прямых субсидий, которые уже успешно применяются на территории региона.

— Программа прямых субсидий составлялась на основе предложений органов местного самоуправления и предпринимательского сообщества. Средства на них доведены до всех муниципалитетов, поэтому тем территориям, где еще не объявлен приём заявок на субсидии, следует ускорить проведение конкурсных процедур. Кроме этого, в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в этом году гранты смогут получить социальные предприниматели и бизнесмены в возрасте до 25 лет. На поддержку занятости также предусмотрены выплаты работодателям, открывающим рабочие места для безработных граждан. Продолжает пользоваться популярностью программа «Социальный контракт», – прокомментировала министр Оксана Кукшенева.

Амурским бизнесменам центр кредитной поддержки предпринимательства предлагает займы по ставкам от 1 до 9,5 % годовых. Фонд развития Амурской области для крупных промышленных производств подготовил систему займов до 100 миллионов рублей под 3 % годовых.

Среди мер поддержки – налоговые каникулы, которые продлены до 1 января 2025 года. Они возможны для 15 тысяч амурских предпринимателей.

Для арендаторов областной и муниципальной собственности и земельных участков предусмотрены отсрочки по плате за второй квартал, а также запрет на изменение размера арендной платы и штрафы в случае просрочек.

Отдельно обсуждались возможности регионального центра «Мой бизнес», который продолжит оказывать услуги по продвижению товаров и услуг в Сети, декларированию и сертифицированию продукции с проведением лабораторных исследований, а также классификации гостиниц.

Коллегия отработала и вопрос стабилизации цен на социально значимые продукты питания. Одним из способов сдерживания роста цен на товары первой необходимости является заключение меморандумов с предпринимателями, которые в добровольном порядке ограничивают наценки на эти категории продуктов в пределах 5 %. На данный момент подключилось более 200 торговых объектов.

В рамках акции «Покупай Амурское» местные производители и крупные торговые сети заморозили цены на определённый перечень социально значимых продуктов питания на второй квартал текущего года.

Также чиновники обсудили вопрос о строительстве дополнительной социальной инфраструктуры и привлечении для этого федеральных средств. Подготовлен список объектов капитального строительства, повышающих качество жизни населения региона. В заявку на 2023-2025 годы вошло 50 объектов с ремонтом на общую сумму 46,6 миллиарда рублей.