Анастасия Спиридонова призналась, что недооценивала трудности материнства

Осенью Спиридонова родила своему супругу Антону сына, которого назвали Артёмом. Недавно артистка уже вернулась на сцену и рассказала о том, как ей удается совмещать материнство и карьеру.

Победительница шоу «Точь-в-точь» призналась, что не ожидала того, что быть родителем так сложно. По её словам, теперь она «готова целовать руки всем мамам мира».

Анастасия рассказала, что после появления малыша поняла, как тяжело её подругам, у которых несколько детей. Она осознала, как непросто было её маме, которая воспитывала троих. Артистка рада, что в современном мире есть детские сады и няни, а также живы-здоровы бабушки. Спиридонова отметила, что сейчас можно наслаждаться материнством, не страдая от невозможности куда-то поехать.

С ребёнком певице помогают муж и бабушка. Артистка уже привыкла к новому статусу, смогла выстроить свой быт и теперь чувствует радость от каждого мгновения, проведённого с сыном.

Также Анастасия рассказала, почему выбрала малышу такое имя. По ее словам, решающим фактором в этом вопросе стало звучание ласковой формы имени Артём.