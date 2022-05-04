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сегодня, 12:19 1

Жителям Свободного предложили решить, когда отключать отопление

Мэр города запустил опрос в Telegram

Жителям Свободного предложили решить, когда отключать отопление
Фото: pixabay.com

В среду, 4 мая, мэр Свободного Владимир Константинов запустил опрос в своём телеграм-канале: «Продлим отопительный период до 11 мая или отключаем сегодня?».

Горожане могут выбрать один из вариантов: «отключаем» или «надо продлить». На текущий момент проголосовали порядка 300 человек, 88 % проголосовавших считают, что отопительный сезон надо продлить.

Напомним, что отопление в Белогорске отключили ещё 26 апреля. В Благовещенске отопительный сезон закончился сегодня – 4 мая. А вот в Тынде отключение пока не планируют. Накануне город засыпало снегом.

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#ЖКХ #интернет #Свободный

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    Хоть один адекватный мэр соблюдающий закон.

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