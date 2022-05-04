Жителям Свободного предложили решить, когда отключать отопление

Горожане могут выбрать один из вариантов: «отключаем» или «надо продлить». На текущий момент проголосовали порядка 300 человек, 88 % проголосовавших считают, что отопительный сезон надо продлить.

Напомним, что отопление в Белогорске отключили ещё 26 апреля. В Благовещенске отопительный сезон закончился сегодня – 4 мая. А вот в Тынде отключение пока не планируют. Накануне город засыпало снегом.