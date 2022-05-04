Жителям Свободного предложили решить, когда отключать отопление
Мэр города запустил опрос в Telegram
В среду, 4 мая, мэр Свободного Владимир Константинов запустил опрос в своём телеграм-канале: «Продлим отопительный период до 11 мая или отключаем сегодня?».
Горожане могут выбрать один из вариантов: «отключаем» или «надо продлить». На текущий момент проголосовали порядка 300 человек, 88 % проголосовавших считают, что отопительный сезон надо продлить.
Напомним, что отопление в Белогорске отключили ещё 26 апреля. В Благовещенске отопительный сезон закончился сегодня – 4 мая. А вот в Тынде отключение пока не планируют. Накануне город засыпало снегом.
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