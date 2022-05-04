В лесах Зейского района отменили режим чрезвычайной ситуации

Со вторника, 3 мая, в лесах Зейского района отменён режим чрезвычайной ситуации, введённый 1 мая в связи с лесными пожарами, сообщает районное лесничество в своём телеграм-канале. В тушении лесов пожарным помог снег, выпавший на территории района накануне.

В настоящее время специалисты продолжают борьбу с лесными пожарами. Ежедневно амурские пожарные выезжают на тушение горящей сухой травы. За прошлые сутки таких выездов было 11. Горение сухой растительности зарегистрировано в Благовещенске, Белогорске, Завитинске, Зее, Свободном и Шимановске, а также Архаринском, Благовещенском, Зейском, Магдагачинском, Мазановском, Серышевском, Сковородинском районах, Белогорском и Ивановском округах. Общая площадь горения составила более 500 гектаров, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Амурской области.

По данным ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза», по состоянию на 4 мая высокий IV класс пожарной опасности сохраняется в Благовещенском, Мазановском, Серышевском, Свободненском районах и Белогорском, Ромненском муниципальных округах.

В Селемджинском, Свободненском и Серышевском районах, посёлке Прогресс, городах Зея и Свободный по-прежнему работают временные пожарные посты Главного управления МЧС по Амурской области.