Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:58 0

В лесах Зейского района отменили режим чрезвычайной ситуации

Он был введён в связи с лесными пожарами

В лесах Зейского района отменили режим чрезвычайной ситуации
Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Со вторника, 3 мая, в лесах Зейского района отменён режим чрезвычайной ситуации, введённый 1 мая в связи с лесными пожарами, сообщает районное лесничество в своём телеграм-канале. В тушении лесов пожарным помог снег, выпавший на территории района накануне.

В настоящее время специалисты продолжают борьбу с лесными пожарами. Ежедневно амурские пожарные выезжают на тушение горящей сухой травы. За прошлые сутки таких выездов было 11. Горение сухой растительности зарегистрировано в Благовещенске, Белогорске, Завитинске, Зее, Свободном и Шимановске, а также Архаринском, Благовещенском, Зейском, Магдагачинском, Мазановском, Серышевском, Сковородинском районах, Белогорском и Ивановском округах. Общая площадь горения составила более 500 гектаров, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Амурской области.

По данным ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза», по состоянию на 4 мая высокий IV класс пожарной опасности сохраняется в Благовещенском, Мазановском, Серышевском, Свободненском районах и Белогорском, Ромненском муниципальных округах.

В Селемджинском, Свободненском и Серышевском районах, посёлке Прогресс, городах Зея и Свободный по-прежнему работают временные пожарные посты Главного управления МЧС по Амурской области.

Просмотров всего: 169

#МЧС #пожары #природа #происшествия

распечатать


Происшествия

Амурчанин ударил обидчицу жены топором
В России и мире

Ольга Орлова требует наказать актёра Дмитрия Задорожного за жестокое избиение кота
Происшествия

В суде рассмотрят дело амурчанина, по вине которого погиб человек
Происшествия

Двоих амурчан подозревают в совершении разбоя и двух краж
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь