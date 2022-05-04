Амурчанка придумала историю с изнасилованием

Магдагачинский районный суд признал жительницу посёлка Сиваки виновной в ложном доносе о преступлении, сообщает прокуратура Амурской области.

Следствие установило, что женщина, находясь в нетрезвом состоянии, решила, что возлюбленный может выгнать её из дома в связи с её длительным отсутствием, и рассказала ему и полицейским вымышленную историю о том, что её изнасиловали.

Во время проверки обман был раскрыт. Вину в содеянном подсудимая признала в полном объеме. Суд учел все обстоятельства уголовного дела и назначил виновной шесть месяцев лишения свободы условно.