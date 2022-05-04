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сегодня, 11:41 1

Амурчанка придумала историю с изнасилованием

Женщину осудили за ложный донос о преступлении

Амурчанка придумала историю с изнасилованием
Фото: pixabay.com

Магдагачинский районный суд признал жительницу посёлка Сиваки виновной в ложном доносе о преступлении, сообщает прокуратура Амурской области.

Следствие установило, что женщина, находясь в нетрезвом состоянии, решила, что возлюбленный может выгнать её из дома в связи с её длительным отсутствием, и рассказала ему и полицейским вымышленную историю о том, что её изнасиловали.

Во время проверки обман был раскрыт. Вину в содеянном подсудимая признала в полном объеме. Суд учел все обстоятельства уголовного дела и назначил виновной шесть месяцев лишения свободы условно.

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#закон #суды #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Корочка

    Корочка
    1 час назад

    если сейф мохнатый и взломали, то точно по обоюдному согласию

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