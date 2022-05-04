Благовещенцы недовольны затянувшимся ремонтом в Первомайском парке

В редакцию Амур.инфо обратилась жительница Благовещенска. Женщина рассказала, что её сын очень любит Первомайский парк, но не может попасть туда из-за затянувшегося ремонта. Корреспонденты Амур.инфо решили узнать, в каком состоянии парк сейчас и когда же он откроется для гостей после ремонта.

«Добрый день. Мы с сыном всегда гуляли в Первомайском парке на выходных. Он очень любит аттракционы, такие с верёвками и "лазилками". Сейчас мы просто туда не можем попасть! Вход закрыт, внутри всё перерыто, а рабочих нет! Когда уже все это кончится?» – поделилась проблемой женщина.

Корреспондент Амур.инфо решил лично посетить этот парк 3 мая. Оказалось, что центральные ворота парка закрыты. Вход со стороны спорткомплекса «Юность» тоже перегорожен: развешаны предупреждающие ленты, установлена сетка. На территории рабочих нет (возможно, это связано с выходными, хотя дорожные рабочие в это время латали проезжую часть на пересечении Ленина – Партизанской). Пытаться проникнуть на территорию парка мы не стали – это незаконно, к тому же находиться на строительной площадке небезопасно. А на то, что это строительная площадка, указывает многое: кучи песка, частично вымощенные плиткой дорожки, припаркованный на территории парка асфальтоукладчик и другая техника.

На плакате, установленном на входе в парк, информация о сроке окончания работ закрашена, хотя ранее там был указан октябрь 2021 года.

Напомним, что работы в этом месте отдыха стартовали в июле 2021 года. Планировалось, что благоустройство в Первомайском парке завершат в октябре 2021 года, позже срок сдвинули на 30 ноября того же года, но снова не успели. Амур.инфо в настоящее время ожидает комментарий из администрации Благовещенска о сроках окончания работ.

Тем временем белки, постоянные жительницы этого парка, уже соскучились по людям. Они выбегают за территорию и с ожиданием смотрят на прохожих: «Может кто-то даст вкусненького?».

Фото в материале: Амур.инфо