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сегодня, 11:20 7

Благовещенцы недовольны затянувшимся ремонтом в Первомайском парке

Амурчанка пожаловалась, что уже около года не может погулять в этом парке с сыном

Благовещенцы недовольны затянувшимся ремонтом в Первомайском парке
Фото: Амур.инфо

В редакцию Амур.инфо обратилась жительница Благовещенска. Женщина рассказала, что её сын очень любит Первомайский парк, но не может попасть туда из-за затянувшегося ремонта. Корреспонденты Амур.инфо решили узнать, в каком состоянии парк сейчас и когда же он откроется для гостей после ремонта.

«Добрый день. Мы с сыном всегда гуляли в Первомайском парке на выходных. Он очень любит аттракционы, такие с верёвками и "лазилками". Сейчас мы просто туда не можем попасть! Вход закрыт, внутри всё перерыто, а рабочих нет! Когда уже все это кончится?» – поделилась проблемой женщина.

Корреспондент Амур.инфо решил лично посетить этот парк 3 мая. Оказалось, что центральные ворота парка закрыты. Вход со стороны спорткомплекса «Юность» тоже перегорожен: развешаны предупреждающие ленты, установлена сетка. На территории рабочих нет (возможно, это связано с выходными, хотя дорожные рабочие в это время латали проезжую часть на пересечении Ленина – Партизанской). Пытаться проникнуть на территорию парка мы не стали – это незаконно, к тому же находиться на строительной площадке небезопасно. А на то, что это строительная площадка, указывает многое: кучи песка, частично вымощенные плиткой дорожки, припаркованный на территории парка асфальтоукладчик и другая техника.

На плакате, установленном на входе в парк, информация о сроке окончания работ закрашена, хотя ранее там был указан октябрь 2021 года.

Напомним, что работы в этом месте отдыха стартовали в июле 2021 года. Планировалось, что благоустройство в Первомайском парке завершат в октябре 2021 года, позже срок сдвинули на 30 ноября того же года, но снова не успели. Амур.инфо в настоящее время ожидает комментарий из администрации Благовещенска о сроках окончания работ.

Тем временем белки, постоянные жительницы этого парка, уже соскучились по людям. Они выбегают за территорию и с ожиданием смотрят на прохожих: «Может кто-то даст вкусненького?».

Фото в материале: Амур.инфо

Просмотров всего: 949

#городская власть #дети #отдых #строительство

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    5 часов назад

    ул. Мухина ждёт то же самое, главное начать...

  • sadam_1974

    sadam_1974
    3 часа назад

    многострадальный Первомайский парк... Уж лучше бы его и не трогали. Он хорош как уголок природы. Не успокоятся, пока ничего от него не останется.

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    3 часа назад

    Деньги уже освоены, всё хорошо. Ни одна чиновничья белка не ушла обиженной.

  • Nik_77

    Nik_77
    3 часа назад

    Центральную площадь на ул.Ленина изуродовали. Был фонтан, дорожки окаймленные кустарником. Теперь - это каменная сковородка! Так же будет и Первомайским парком.

  • Потеря потерь

    Потеря потерь
    1 час назад

    там на плакате телефон подрядчика есть, а репортеру тяжело позвонить и у них ответы спросить?

  • Авантыч

    Авантыч
    32 минуты назад

    inoy

    Ага, как это было с Калинина, Театральной, Воронкова, Ленина, Горького. До сих пор стоят разрытые, верно?

  • Авантыч

    Авантыч
    29 минут назад

    Nik_77

    Площадь еще не доделали. Будут там фонтаны. И стала она намного лучше.

    Хотя тут, как-то писали какие-то чудики, что старая набережная была намного лучше.

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