Ведущая Алёна Жигалова рассказала, что замок Пугачёвой и Галкина готовят к продаже

В своём YouTube-шоу Жигалова заявила, что ей стало известно о подготовке к продаже особняка Галкина и Пугачёвой, хотя сами звёзды это тщательно скрывают. В популярных приложениях по недвижимости замок, конечно же, выставлять не станут. Эксперты уверяют, что такой участок с замком стоит больше 700 миллионов рублей.

Ведущая рассказала, что в доме шесть этажей, а на самом последнем – стеклянный пол. Также есть бассейн, кинотеатр, летний театр и шикарный сад.

Пугачёва и Галкин в конце февраля улетели в Израиль, где арендуют виллу. Если они смогут продать замок в Подмосковье, этих денег им хватит на несколько лет жизни на чужбине. Некоторые считают, что звёздные супруги хотят купить недвижимость в Израиле, поскольку не планируют возвращаться в Россию.

На днях стало известно, что Максим Галкин лишился работы на Первом канале. Передачу «Сегодня вечером» теперь будет вести Николай Цискаридзе.