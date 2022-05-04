Ведущая Алёна Жигалова рассказала, что замок Пугачёвой и Галкина готовят к продаже
Шестиэтажный особняк Галкина и Пугачёвой оценили в 700 миллионов рублей
Больше месяца назад появились слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин собираются продать свой роскошный замок в деревне Грязь. На днях журналистка Алёна Жигалова сообщила, что замок действительно готовят к продаже, но всячески это скрывают, пишет Popcake.
В своём YouTube-шоу Жигалова заявила, что ей стало известно о подготовке к продаже особняка Галкина и Пугачёвой, хотя сами звёзды это тщательно скрывают. В популярных приложениях по недвижимости замок, конечно же, выставлять не станут. Эксперты уверяют, что такой участок с замком стоит больше 700 миллионов рублей.
Ведущая рассказала, что в доме шесть этажей, а на самом последнем – стеклянный пол. Также есть бассейн, кинотеатр, летний театр и шикарный сад.
Пугачёва и Галкин в конце февраля улетели в Израиль, где арендуют виллу. Если они смогут продать замок в Подмосковье, этих денег им хватит на несколько лет жизни на чужбине. Некоторые считают, что звёздные супруги хотят купить недвижимость в Израиле, поскольку не планируют возвращаться в Россию.
На днях стало известно, что Максим Галкин лишился работы на Первом канале. Передачу «Сегодня вечером» теперь будет вести Николай Цискаридзе.
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