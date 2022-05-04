Бурый медведь и лось: инспекторы Кроноцкого заповедника запечатлели необычную погоню

В телеграм-канале Кроноцкого заповедника опубликовали кадры происходившей на побережье Тихого океана погони бурого медведя за лосём. В погоне за добычей хищник полез в бурные океанские волны.

— Медведь, который только недавно вышел из берлоги, довольно долго гонялся за лосём. Но через некоторое время, видимо, устал, сначала встал на месте и караулил добычу, а потом улёгся и наблюдал за лосем уже из более «комфортной» позиции. Наблюдали за ними мы в общей сложности около часа. К сожалению, не знаем, чем закончилась эта история: мы торопились, нужно было успеть пройти определённый маршрут, пока снег с утра твёрдый, – рассказала государственный инспектор Кроноцкого заповедника Анна Елисеева.

Как отметили специалисты, шансы голодного медведя справиться в одиночку со здоровым взрослым лосем не слишком велики, к тому же в период зимнего сна хищник потерял значительную часть веса.

Фото: Анна Елисеева

По словам учёного-зоолога, в прошлом заместителя директора по науке Кроноцкого заповедника Владимира Мосолова, случай попытки нападения медведя на лося на прибойной полосе не единичный. Лось в период весенних настов использует прибойную полосу для перемещений из поймы одной реки в пойму другой. А медведь весной, в бескормный период, приходит на морское побережье в поисках чего-нибудь «вкусненького», выброшенного волнами: например, туш морских млекопитающих.

— На моей памяти таких случаев было три. И это вполне объяснимо – звери не могли не встретиться, поскольку оба часто используют в этот период океанское побережье, чтобы перемещаться по своим надобностям. Но все случаи подобных встреч для медведя были безрезультатными. Крупный высоконогий зверь легко убежит от медведя как по мелководью, так и по прибойной полосе! В связи с этим, кстати, вспоминается история одичавших лошадей, которые когда-то в Кроноках вполне безбоязненно сосуществовали на приморских лугах рядом с медведями не один сезон. Так что медведю вполне ожидаемо не повезло, – поделился Владимир Мосолов.