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сегодня, 10:20 2

В России началась короткая рабочая неделя

После трёх рабочих дней россиян ждут ещё четыре выходных

В России началась короткая рабочая неделя
Фото: Амур.инфо

В среду, 4 мая, началась короткая рабочая неделя. В соответствии с производственным календарём на 2022 год она продлится всего три дня – до 6 мая. Напомним, что ранее Амур.инфо уже сообщало о том, что в мае россиян ждут 13 выходных дней.

При этом амурчане в опросе, проведённом редакцией, рассказали, что длинные майские праздники планируют провести либо на работе (28 %), либо на огороде (28 %). Какие ещё ответы давали амурчане, читайте в материале Амур.инфо.

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#праздники

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    6 часов назад

    Мы на работе уже похмеляемся

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    22 минуты назад

    Арка в честь Цесаревича прекрасна. Я сквозь неё ходил со своей Любовью недалее как лет семь назад. Весной.

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