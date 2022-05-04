В России началась короткая рабочая неделя
После трёх рабочих дней россиян ждут ещё четыре выходных
В среду, 4 мая, началась короткая рабочая неделя. В соответствии с производственным календарём на 2022 год она продлится всего три дня – до 6 мая. Напомним, что ранее Амур.инфо уже сообщало о том, что в мае россиян ждут 13 выходных дней.
При этом амурчане в опросе, проведённом редакцией, рассказали, что длинные майские праздники планируют провести либо на работе (28 %), либо на огороде (28 %). Какие ещё ответы давали амурчане, читайте в материале Амур.инфо.
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