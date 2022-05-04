В Амурской области горел Дом культуры

3 мая в селе Ключики Серышевского района на улице Центральной загорелся Дом культуры. Ближайшее подразделение пожарных находилось в Большой Сазанке, десять сотрудников и три единицы техники немедленно отправились на место.

В результате пожара никто не пострадал, возгорание ликвидировано. Дом культуры – здание деревянное, а потому огонь нанес ему большой ущерб. В настоящее время сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы выясняет причины возгорания, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Амурской области.

Просмотров всего: 442

#культура #пожары #происшествия

распечатать

Илья Ринейский