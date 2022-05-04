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сегодня, 10:38 1

В Амурской области горел Дом культуры

На помощь администрации села Ключики пришли пожарные Большой Сазанки

В Амурской области горел Дом культуры
Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

3 мая в селе Ключики Серышевского района на улице Центральной загорелся Дом культуры. Ближайшее подразделение пожарных находилось в Большой Сазанке, десять сотрудников и три единицы техники немедленно отправились на место.

В результате пожара никто не пострадал, возгорание ликвидировано. Дом культуры – здание деревянное, а потому огонь нанес ему большой ущерб. В настоящее время сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы выясняет причины возгорания, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Амурской области.

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#культура #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    6 часов назад

    Вот этот сарай на фото и есть Дом культуры? О_О

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