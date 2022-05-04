В Благовещенске начали отключать отопление
Планируется, что работы пройдут в период с 4 по 5 мая
В среду, 4 мая, в Благовещенске начали отключать отопление. Читатели Амур.инфо уже сообщают о том, что батареи в квартирах остывают.
— Есть постановление мэра. Сегодня-завтра котельные, ТЭЦ, УК всё отключают. Соцобъекты пока остаются с отоплением, по заявкам их отключают, – пояснили в администрации города.
Напомним, что горожан в ближайшем будущем ждут и гидравлические испытания. Они пройдут в период с 11 по 13 мая. График отключения горячего водоснабжения в городе публиковался ранее.
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