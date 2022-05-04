В Благовещенске начали отключать отопление

— Есть постановление мэра. Сегодня-завтра котельные, ТЭЦ, УК всё отключают. Соцобъекты пока остаются с отоплением, по заявкам их отключают, – пояснили в администрации города.

Напомним, что горожан в ближайшем будущем ждут и гидравлические испытания. Они пройдут в период с 11 по 13 мая. График отключения горячего водоснабжения в городе публиковался ранее.