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сегодня, 09:59 9

В Благовещенске начали отключать отопление

Планируется, что работы пройдут в период с 4 по 5 мая

В Благовещенске начали отключать отопление
Фото: pixabay.com

В среду, 4 мая, в Благовещенске начали отключать отопление. Читатели Амур.инфо уже сообщают о том, что батареи в квартирах остывают.

— Есть постановление мэра. Сегодня-завтра котельные, ТЭЦ, УК всё отключают. Соцобъекты пока остаются с отоплением, по заявкам их отключают, – пояснили в администрации города.

Напомним, что горожан в ближайшем будущем ждут и гидравлические испытания. Они пройдут в период с 11 по 13 мая. График отключения горячего водоснабжения в городе публиковался ранее.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    7 часов назад

    Завтра похолодает. )

  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    В Белогорске уже 9 дней, как отключили, приходится включать обогреватель. Милюкову всё мало, свой коттедж то отапливает...

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    4 часа назад

    Алиса, у вас с головой все в порядке? И не 9 дней, а 7. И его коттедж также отключен. Несете пургу

  • Дан

    Дан
    2 часа назад

    тоже из Белогорска ...Несете пургу...

    Алиса65, ана такая! Нисёт пургу, аж подвывает. Асобливо про лесных братьев и систер пребалтике у ниё харашо палучается...

    и как только иё до сех пор не пасадили?

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    1 час назад

    ждите похолодания.

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Научитесь комментировать цивилизованно без ревизии чужих голов. Дану простительно - не в адеквате он. Не знаю, как у вас, у нас выключили 26 апреля.

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Это вам адресую, что тоже из Белогорска.

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    50 минут назад

    ...Ну, отключили. О чём словесные выпады-то?

  • Oksana2015

    Oksana2015
    10 минут назад

    Завтра похолодание... Как всегда через одно место...Нельзя было сделать, как в Свободном, мэр которого провел опрос среди населения и продлил отопительный сезон, снизив температуру батарей.

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