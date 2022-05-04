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Советская военная техника готова к участию в параде Победы в Амурской области

Легендарные Т-34 и «Катюша» подготовили к выезду на парад в Белогорске

Советская военная техника готова к участию в параде Победы в Амурской области
Фото: пресс-служба Восточного военного округа

В течение месяца военные Восточного военного округа восстанавливали легендарные советские машины: танк Т-34 и боевую машину реактивной артиллерии «Катюша». В 77-ю годовщину Победы они примут участие в параде в Белогорске.

Ранее эта техника находилась в белогорском парке «Патриот» и выступала в качестве музейных экспонатов. После парада 9 мая «Катюша» и Т-34 вернутся туда снова.

— Восстановить работоспособность раритетных образцов военнослужащим удалось во многом благодаря стоящим на вооружении ВВО современным ремонтным мастерским. Их возможности позволяют не только ремонтировать любые образцы военной техники в стационарных условиях и на поле боя, но и изготавливать недостающие детали, – рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Планируется, что в этом году в параде в Белогорске примут участие около тысячи военных и более 30 единиц исторической и современной военной техники.

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#армия #праздники #День Победы

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    3 часа назад

    Восстановить и на фронт. Пригодятся.

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