Благовещенская танцевальная студия завоевала второе место на дальневосточном фестивале Skillsdrills

С 30 апреля по 1 мая в Хабаровске проходил Дальневосточный танцевальный фестиваль Skillsdrills, участниками которого стали и амурчане. Команде благовещенской танцевальной студии ATTA Dance Centre удалось завоевать второе место в номинации Best Lady`s Show.

Участниками фестиваля стали команды со всего Дальнего Востока. Танцоры представили 128 номеров. Жюри отсматривало номера в разных номинациях в течение десяти часов.

О том, как это было, рассказала руководитель ATTA Dance Centre Оксана Богодухова:

— Мы выезжали командой в составе тридцати человек и выставляли три танца. Два из них были в стиле contemporary и один в стиле high heels, с этим танцем наша команда заняла второе место в номинации Best Lady`s Show. Ранее мы с этим номером уже брали на международном фестивале также второе место.

Фото: Владимир Колесник

Кроме коллективных соревнований в рамках конкурса проходили баттлы, где танцоры заявляли о себе и выступали по одному. По итогам индивидуальных состязаний Оксана Богодухова взяла первое место в номинации Shake That Ass, Анна Шевчук стала лучшей в категории Best Dressed, Екатерина Чмакина стала финалисткой в номинации Kill The Vogue Beat, Виктория Кацан заняла второе место в баттлах All Style.

Фото: Владимир Колесник

Напомним, что в этом фестивале также участвовали юные воспитанники школы танца RITM, ребята тоже вернулись домой с наградами.