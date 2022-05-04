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сегодня, 09:02 0

Благовещенская танцевальная студия завоевала второе место на дальневосточном фестивале Skillsdrills

Руководитель ATTA Dance Centre рассказала, как проходил фестиваль

Благовещенская танцевальная студия завоевала второе место на дальневосточном фестивале Skillsdrills
Фото: Владимир Колесник

С 30 апреля по 1 мая в Хабаровске проходил Дальневосточный танцевальный фестиваль Skillsdrills, участниками которого стали и амурчане. Команде благовещенской танцевальной студии ATTA Dance Centre удалось завоевать второе место в номинации Best Lady`s Show.

Участниками фестиваля стали команды со всего Дальнего Востока. Танцоры представили 128 номеров. Жюри отсматривало номера в разных номинациях в течение десяти часов.

О том, как это было, рассказала руководитель ATTA Dance Centre Оксана Богодухова:

— Мы выезжали командой в составе тридцати человек и выставляли три танца. Два из них были в стиле contemporary и один в стиле high heels, с этим танцем наша команда заняла второе место в номинации Best Lady`s Show. Ранее мы с этим номером уже брали на международном фестивале также второе место.

Фото: Владимир Колесник

Кроме коллективных соревнований в рамках конкурса проходили баттлы, где танцоры заявляли о себе и выступали по одному. По итогам индивидуальных состязаний Оксана Богодухова взяла первое место в номинации Shake That Ass, Анна Шевчук стала лучшей в категории Best Dressed, Екатерина Чмакина стала финалисткой в номинации Kill The Vogue Beat, Виктория Кацан заняла второе место в баттлах All Style.

Фото: Владимир Колесник

Напомним, что в этом фестивале также участвовали юные воспитанники школы танца RITM, ребята тоже вернулись домой с наградами.

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#Дальний Восток #конкурсы #культура

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