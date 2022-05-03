В течение суток в Амурской области зафиксировали свыше сотни термоточек

В течение суток в Приамурье зафиксировали 182 термические аномалии, 103 из которых– это горение сухой растительности. Поля и леса горят почти по всей области.

Пожарные и спасатели выезжали на тушение сухостоя 37 раз. Сухая трава и лес горели в городах Благовещенск, Завитинск, Райчихинск и Свободный, в Архаринском, Благовещенском, Михайловском, Октябрьском, Магдагачинском, Мазановском, Серышевском, Сковородинском, Тамбовском и Свободненском районах, а также в Бурейском и Ивановском муниципальных округах.

Сотрудники МЧС и других ведомств продолжают рейды с целью выявления поджигателей.

— С начала пожароопасного периода составлено 1000 протоколов на сумму более 2,750 миллиона рублей, – уточняют в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Амурской области.

Особый противопожарный режим установлен на всей территории региона. В Зейском районе, кроме того, введен режим чрезвычайной ситуации в лесах.