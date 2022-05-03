В Благовещенске ремонтируют фасады зданий и украшают их архитектурной подсветкой

В 2022 году на ремонт фасадов не исторических зданий в Благовещенске выделено 58,5 миллионов рублей.

Деньги направят на ремонт фасадов четырёх многоквартирных домов и шести административных зданий по адресам: улица Калинина, 135; Красноармейская, 132; Красноармейская, 165; Ленина, 153, в планах завершить ремонт здания ТЦ «Чайка», корпуса «Б» БГПУ, общежития БГПУ на улице Ленина, 122, гостиницы «Юбилейная».

Администрация города совместно с Центром развития территории области прорабатывает визуализацию нового фасада зданий Межрайонной инспекции ФСН России №1 по Амурской области и Дома молодёжи.

Как рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев, по всем перечисленным объектам работы планируют завершить в течение лета.

В 2022 году продолжится реставрация фасада исторического здания главного корпуса БГПУ. Проектировщики приступят к разработке документации на реставрации фасадов корпуса факультета начальной подготовки БГПУ, «Дома Котельникова», гостиницы «Амур». Уже ведется реставрация здания «Дома Саяпина И.Д.». В планах подготовка концепции фасада административного здания на улице Ленина, 131.

В областном центре заняты и установкой подсветки зданий. С 2019 года по сегодняшний день в Благовещенске «подсветили» 54 здания. До конца 2022 года подсветка появится ещё на 24 зданиях, в том числе двух путепроводах, сообщает портал правительства Приамурья.

Глава региона обратил внимание на ряд объектов, находящихся в центральной части города.

— В Благовещенске есть множество зданий, внешний облик которых в плачевном состоянии. Многие из таких объектов стоят на «туристических маршрутах», и запущенный вид создаёт плохое впечатление об областном центре у приезжих. Планомерная работа по ремонтам фасадов жилых домов, исторических и административных зданий идёт на протяжении последних лет. Подсветка и фасады зданий, особенно исторических – важный элемент благоустройства города, поэтому в комплексе с благоустройством общественных территорий, наша задача привести в порядок и фасады зданий, – сказал губернатор области Василий Орлов.