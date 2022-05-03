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сегодня, 13:45 3

Амурчанин железным стулом убил отца своей возлюбленной

Ранее мужчина уже побывал в тюрьме за убийство

Амурчанин железным стулом убил отца своей возлюбленной
Фото: pixabay.com

49-летнего жителя посёлка Магдагачи обвиняют в причинении смерти пожилому мужчине. Погибшему было 69 лет.

Вечером 28 апреля в доме на улице Железнодорожной посёлка Магдагачи амурчанин и отец его возлюбленной вместе распивали спиртные напитки. Старший из мужчин нелицеприятно отозвался о своей дочери и между мужчинами произошла ссора. Обвиняемый несколько раз ударил пожилого человека рукой, а затем взял металлический стул и нанёс им несколько ударов по голове и телу пенсионера. Утром следующего дня амурчанин обнаружил, что отец его возлюбленной скончался.

Мужчина полностью признал свою вину. Сейчас он находится под стражей. Известно, что обвиняемый уже отбывал наказание в исправительном учреждении за убийство.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает региональное управление СК.

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#жизнь #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    4 часа назад

    Вот вам и посидит, одумается, перевоспитается... Прав был Леонов из "Джентльменов удачи" - "...украл, выпил, в тюрьму. Романтика!"

  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    Этому надо пожизненное.

  • Баргузинский соболь

    Баргузинский соболь
    1 час назад

    правильно аи, майские праздники еще неделю. бухло...расскажите еще во всех подробностях как и чем нам убивать

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