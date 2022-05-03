Амурчанин железным стулом убил отца своей возлюбленной

49-летнего жителя посёлка Магдагачи обвиняют в причинении смерти пожилому мужчине. Погибшему было 69 лет.

Вечером 28 апреля в доме на улице Железнодорожной посёлка Магдагачи амурчанин и отец его возлюбленной вместе распивали спиртные напитки. Старший из мужчин нелицеприятно отозвался о своей дочери и между мужчинами произошла ссора. Обвиняемый несколько раз ударил пожилого человека рукой, а затем взял металлический стул и нанёс им несколько ударов по голове и телу пенсионера. Утром следующего дня амурчанин обнаружил, что отец его возлюбленной скончался.

Мужчина полностью признал свою вину. Сейчас он находится под стражей. Известно, что обвиняемый уже отбывал наказание в исправительном учреждении за убийство.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает региональное управление СК.