В Благовещенске прошла первая репетиция пеших парадных расчетов к Дню Победы

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского приняли участие в первой репетиции пеших парадных расчетов к параду на День Победы.

По данным пресс-службы Восточного военного округа, в репетиции приняли участие порядка 1300 военных, юнармейцев, курсантов и преподавателей. В мероприятии принимали участие и иностранные курсанты ДВОКУ. Фото и видео: пресс-служба Восточного военного округа. — К очередным тренировкам торжественного шествия в столице Приамурья личный состав ДВОКУ будет привлечен 5 мая и 7 мая с 6:00 до 8:00 утра, – отмечают в пресс-службе Восточного военного округа.

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Алексей «Груандан» Козырин