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В Благовещенске прошла первая репетиция пеших парадных расчетов к Дню Победы

Мимо площади Ленина прошагали 1300 человек

В Благовещенске прошла первая репетиция пеших парадных расчетов к Дню Победы
Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского приняли участие в первой репетиции пеших парадных расчетов к параду на День Победы.

По данным пресс-службы Восточного военного округа, в репетиции приняли участие порядка 1300 военных, юнармейцев, курсантов и преподавателей. В мероприятии принимали участие и иностранные курсанты ДВОКУ.

Фото и видео: пресс-служба Восточного военного округа.

— К очередным тренировкам торжественного шествия в столице Приамурья личный состав ДВОКУ будет привлечен 5 мая и 7 мая с 6:00 до 8:00 утра, – отмечают в пресс-службе Восточного военного округа.

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#армия #День Победы #праздники

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Комментарии
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  • Баргузинский соболь

    Баргузинский соболь
    1 час назад

    не надо в том месте фотки делать. здания на заднем фоне убогие, наводит на мысли о нищете..а с библиотекой областной то что случилось, она же зеленая была, сейчас черная какаято. а на совковой коробке скворечники налеплены, как сейчас говорят. этож центр города

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