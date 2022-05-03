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сегодня, 14:44 1

В Подмосковье из окна шестого этажа выпали два мальчика двух и трёх лет

Их поймали прохожие, случайно увидевшие, что дети вот-вот упадут

В Подмосковье из окна шестого этажа выпали два мальчика двух и трёх лет
Фото: pixabay.com

В подмосковном Ногинске из окна шестого этажа выпали двое детей. Их госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга и ушибами.

— Второго мая в городе Ногинске из окна квартиры, расположенной на шестом этаже, выпали два ребёнка. По данному факту незамедлительно организована проверка, на место происшествия выехали следователи, – рассказала старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

Сообщается, что семья, в которой воспитываются дети, благополучная, на учётах не состоит. По предварительным данным, отец мальчиков вышел из квартиры на 10 минут, в это время дети и выпали из окна.

— Оба ребёнка госпитализированы в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга и с ушибами мягких тканей, – добавила Врадий.

Состояние выпавших из окна шестого этажа детей в подмосковном Ногинске стабильное.

«Ребёнок, два года: сотрясение головного мозга, ушибы, ссадины тела. Ребёнок, три года: ушибы, ссадины мягких тканей туловища. Маршрутизированы в детскую больницу Люберцы. Дети стабильны», – написали в Telegram Ногинской центральной районной больницы.

По словам очевидцев, детей поймали прохожие, оказавшиеся рядом в момент ЧП и обратившие внимание на детей на подоконнике.

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Амур инфо. Желтые новости Москвы и всего мира, до Амурской области нам дела нет

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