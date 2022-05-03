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сегодня, 15:18 0

Более десяти тысяч амурчан уже проголосовали за проекты благоустройства

Голосование продлится до 30 мая

Более десяти тысяч амурчан уже проголосовали за проекты благоустройства
Фото: pixabay.com

В Амурской области 15 апреля стартовало рейтинговое голосование за проекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». На сегодняшний день в нём приняли участие более десяти тысяч жителей области, рассказали в региональном правительстве.

Министр ЖКХ Амурской области Алексей Тарасов отметил, что жители региона могут напрямую повлиять на будущий облик своих городов.

— Каждый житель может сам решить, благоустройство какой территории в его городе является приоритетным. По итогам голосования будут выбраны 11 территорий, которые благоустроят в 2023 году, – сказал Алексей Тарасов.

Принять участие в голосовании могут амурчане старше 14 лет. Сделать это можно на сайте 28.gorodsreda.ru или обратившись за помощью к волонтёрам. Голосование продлится до 30 мая.

Инфографика: правительство Амурской области.

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#ЖКХ #строительство

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