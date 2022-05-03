Надежда Бабкина сообщила, что её муж Евгений Гор уехал на Бали

Надежда Бабкина и Евгений Гор познакомились в 2003 году. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, их называли одной из самых крепких и красивых пар российского шоу-бизнеса. Однако в последнее время всё чаще появляются слухи о расставании супругов.

Сама певица ещё в январе намекнула на то, что сейчас свободна. Однако недавно выяснилось, что 72-летняя Бабкина по-прежнему находится в отношениях с Гором. Правда, молодой избранник артистки сейчас находится на Бали. Бабкина отметила, что её муж не эмигрировал, а отправился в рабочую поездку.

Певица призналась, что не смогла с ним полететь, поскольку работает с утра до ночи. По словам звезды, Гор поехал на Бали искать новых поставщиков. У него есть свой свечной завод, для которого нужны фирменные отдушки. Раньше супруг Бабкиной работал с Европой, но сейчас это стало очень сложно. Артистка рассказала, что с Бали всё будет приходить без посредников, поэтому обойдётся гораздо дешевле.

Надежда Григорьевна отметила, что не боится отпускать молодого избранника в такие поездки, ведь они доверяют друг другу и совсем не ревнуют. По её словам, за 19 лет совместной жизни они много всего прошли и пережили.