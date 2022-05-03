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Надежда Бабкина сообщила, что её муж Евгений Гор уехал на Бали

Бабкина призналась, что живёт отдельно от молодого мужа

Надежда Бабкина сообщила, что её муж Евгений Гор уехал на Бали
Фото: tvcenter.ru

Надежда Бабкина рассказала, что сейчас находится в разлуке с молодым мужем Евгением Гором. Однако артистка уверяет, что об их расставании речи не идёт, сообщает «СтарХит».

Надежда Бабкина и Евгений Гор познакомились в 2003 году. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, их называли одной из самых крепких и красивых пар российского шоу-бизнеса. Однако в последнее время всё чаще появляются слухи о расставании супругов.

Сама певица ещё в январе намекнула на то, что сейчас свободна. Однако недавно выяснилось, что 72-летняя Бабкина по-прежнему находится в отношениях с Гором. Правда, молодой избранник артистки сейчас находится на Бали. Бабкина отметила, что её муж не эмигрировал, а отправился в рабочую поездку.

Певица призналась, что не смогла с ним полететь, поскольку работает с утра до ночи. По словам звезды, Гор поехал на Бали искать новых поставщиков. У него есть свой свечной завод, для которого нужны фирменные отдушки. Раньше супруг Бабкиной работал с Европой, но сейчас это стало очень сложно. Артистка рассказала, что с Бали всё будет приходить без посредников, поэтому обойдётся гораздо дешевле.

Надежда Григорьевна отметила, что не боится отпускать молодого избранника в такие поездки, ведь они доверяют друг другу и совсем не ревнуют. По её словам, за 19 лет совместной жизни они много всего прошли и пережили.

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#шоу-бизнес

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