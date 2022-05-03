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сегодня, 12:10 1

Василий Орлов отметил необходимость поддержки местного высокотехнологичного производства

В регионе создадут собственный технопарк

Василий Орлов отметил необходимость поддержки местного высокотехнологичного производства
Фото: pixabay.com

Для развития информационных, агро- и биомедицинских технологий в Приамурье создадут собственный технопарк. Особое внимание уделят поддержке местного высокотехнологичного производства, сообщили в региональном правительстве.

Зампред амурского правительства Павел Пузанов отметил, что также рассматривается возможность увеличения сроков предоставления налоговых и других льгот для IT-отрасли, которая на сегодняшний день является одним из наиболее перспективных направлений развития.

Сейчас технологическими проектами и инновационной деятельностью в Амурской области уже занимаются представители научного сообщества при вузах. Кроме того, собственные разработки ведут представители ряда субъектов малого и среднего предпринимательства.

— Особое внимание нужно уделить поддержке местного высокотехнологичного производства. Единым центром интеграции разработок из различных сфер должен стать технопарк. На его базе планируется, в том числе, организовать центр поддержки для производителей инновационной продукции. Учитывая специфику региона, в Амурской области будет актуально создание и развитие предприятий, ведущих разработки в сферах информационных технологий и искусственного интеллекта, агротехнологий, биомедицинских технологий, космической отрасли и газохимии, – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.

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#губернатор #областная власть #производство #технологии

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Комментарии
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  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    3 часа назад

    Осторожный вопрос: ЧТО ИМЕННО намерены ПРОИЗВОДИТЬ?

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