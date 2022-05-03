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Пробка на Родительский день: в Благовещенске машины стоят от города до 17-го километра

Аварий на трассе нет

Пробка на Родительский день: в Благовещенске машины стоят от города до 17-го километра
Фото: pixabay.com

В Благовещенске на Родительский день, 3 мая, образовалась гигантская пробка. По сообщениям очевидцев, поток очень медленно движется с улиц Калинина и Театральной до кладбища на 17-м километре.

При этом ДТП на Новотроицком шоссе не было, трассу перегрузило слишком большое количество желающих попасть на кладбища, чтобы помянуть родных и привести в порядок могилы.

Стоят в пробках и пассажирские автобусы. Сегодня последний день, когда горожане могут попасть на кладбища муниципальными рейсами.

Просмотров всего: 1762

#дороги #память #транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    кладбище на 17-м км вроде) или вы про город который на фото))

  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    Пробка же не весь день. Ездили часов в пол одиннадцатого на восьмой, потом на 17-й и обратно, пробочка была небольшая.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Хорошее дело поминать близких людей. Но сегодня действительно, прямо столпотворение.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    1 час назад

    машин слишком много развелось. Очень, очень бедно живёт народ. Нищенствует прям...

  • квт

    квт
    33 минуты назад

    так и не доехали, час двадцать катились от кольца на новотроицком до 8 км, развернулись, а нужно было на 17... , новотроицкое шоссе - это не дорога, это дорожка для велосипедов, однополосная ..., зато кольцо калининское по десятому кругу ремонтируют...

  • Oldlord

    Oldlord
    2 минуты назад

    Не понимаю, почему помянуть (вспомнить) про ушедших близких и дорогих людей можно только в один день в году?

    "Сегодня последний день, когда горожане могут попасть на кладбища муниципальными рейсами."

    А это вообще песня!

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