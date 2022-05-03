Пробка на Родительский день: в Благовещенске машины стоят от города до 17-го километра
Аварий на трассе нет
В Благовещенске на Родительский день, 3 мая, образовалась гигантская пробка. По сообщениям очевидцев, поток очень медленно движется с улиц Калинина и Театральной до кладбища на 17-м километре.
При этом ДТП на Новотроицком шоссе не было, трассу перегрузило слишком большое количество желающих попасть на кладбища, чтобы помянуть родных и привести в порядок могилы.
Стоят в пробках и пассажирские автобусы. Сегодня последний день, когда горожане могут попасть на кладбища муниципальными рейсами.
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