Пробка на Родительский день: в Благовещенске машины стоят от города до 17-го километра

В Благовещенске на Родительский день, 3 мая, образовалась гигантская пробка. По сообщениям очевидцев, поток очень медленно движется с улиц Калинина и Театральной до кладбища на 17-м километре.

При этом ДТП на Новотроицком шоссе не было, трассу перегрузило слишком большое количество желающих попасть на кладбища, чтобы помянуть родных и привести в порядок могилы.

Стоят в пробках и пассажирские автобусы. Сегодня последний день, когда горожане могут попасть на кладбища муниципальными рейсами.