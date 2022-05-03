Россиянам разрешили сочетать льготную ипотеку с рыночной

Россияне получили возможность объединить льготную ипотеку на новостройки под 9 % с рыночной или другой субсидированной. Максимальная сумма кредита таким образом увеличивается до 15-30 миллионов рублей в зависимости от региона. О решении правительства накануне сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Кабмин увеличил сумму кредита, которую можно взять на покупку квартиры с использованием льготной ставки до 30 миллионов рублей в четырёх регионах и до 15 миллионов рублей в остальных.

— Подчеркну, что льготная ставка остается на уровне 12 миллионов и шести миллионов, но теперь её можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой. То есть, если раньше в кредит можно было взять только 12 или шесть миллионов, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то теперь возможности покупателей расширяются, – пояснил Хуснуллин.

Днём ранее, 1 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% и продлении этой программы до конца года. Эта мера позволит повысить доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль.