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сегодня, 11:38 0

Григорий Лепс рассказал о своей жизни после развода с женой

Лепс признался, что сохранил хорошие отношения с Анной Шаплыковой

Григорий Лепс рассказал о своей жизни после развода с женой
Фото: day.ru

В декабре 2021 года стало известно о разводе Григория Лепса и Анны Шаплыковой, которые прожили в браке 20 лет. У пары родилось трое детей. В программе «Светская хроника» артист рассказал, как живёт после расставания с женой, сообщает «Пятый канал».

Григорий очень переживал из-за бракоразводного процесса. СМИ писали, что Лепс ушел в запой. Чтобы остановить распространение слухов, музыкант записал видео, в котором сообщил, что у него произошёл гипертонический криз. Он на один день лёг в больницу, где его прокапали.

Причины развода с женой Лепс до сих пор не раскрывает. Многие считают, что всему виной стала алкогольная зависимость певца. Также в шоу-бизнесе давно ходили слухи о романе музыканта с телеведущей Юлией Барановской. Некоторые говорили, что ради новой избранницы Григорий похудел, сделал пересадку волос и даже перестал пить.

Сам Лепс уверяет, что сейчас его сердце совершенно свободно. При этом артист не скрывает, что многое понял, став холостяком. По его словам, бывшая супруга всё так же заботится о нём. Он отметил, что «развод не повод для ссоры», поэтому у него остались прекрасные отношения и с Анной, и с детьми.

Григорий также признался, что задумался об уходе со сцены. По его словам, у него уже не тот возраст, чтобы колесить по стране с гастролями.

Сейчас Лепс активно пробует себя в бизнесе. Недавно вместе с партнёрами он открыл элитный ресторан. Также у Григория есть бизнес по производству очков и продюсерский центр. Но основной доход певец получает за свои концерты. По данным СМИ, в прошлом году он заработал 163 миллиона рублей, став самым высокооплачиваемым артистом страны.

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#шоу-бизнес

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