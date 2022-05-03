После жалоб местных жителей в Зее отремонтировали дорогу к кладбищу
Без вмешательства прокуратуры дело не обошлось
Прокуратура Зейского района провела проверку по публикациям в СМИ. Жители Зеи жаловались на плохую дорогу к городскому кладбищу.
Непосредственно во время прокурорской проверки на грунтовой дороге зафиксировали лужи, грязь, размытые колеи, в целом проезд к кладбищу был затруднён.
По результатам проверки прокуратура района внесла представление главе города Зея.
На сегодняшний день дорогу привели в нормативное состояние – провели грейдирование и подсыпку.
Фото: прокуратура Амурской области.
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