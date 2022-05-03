После жалоб местных жителей в Зее отремонтировали дорогу к кладбищу

Прокуратура Зейского района провела проверку по публикациям в СМИ. Жители Зеи жаловались на плохую дорогу к городскому кладбищу.

Непосредственно во время прокурорской проверки на грунтовой дороге зафиксировали лужи, грязь, размытые колеи, в целом проезд к кладбищу был затруднён.

По результатам проверки прокуратура района внесла представление главе города Зея.

На сегодняшний день дорогу привели в нормативное состояние – провели грейдирование и подсыпку.

Фото: прокуратура Амурской области.