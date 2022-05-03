В Благовещенске два квартиранта задушили хозяина дома

Амурский областной суд вынес приговор двум мужчинам, убившим хозяина дома, в котором они временно проживали в Благовещенске.

В декабре 2021 года поздно вечером в столице Приамурья трое мужчин распивали спиртные напитки и поссорились. Конфликт разгорелся на почве того, что двое из них временно остановились в доме третьего и не помогали ему по хозяйству. В ходе ссоры один из квартирантов взял верёвку и начал душить хозяина дома. Тот, в борьбе за свою жизнь, получил от нападавшего закрытые переломы рёбер и не менее восьми ударов кулаком в голову.

Второй квартирант решил присоединиться к товарищу. Вдвоём с помощью верёвки они задушили хозяина. Смерть потерпевшего наступила от механической асфиксии.

Суд признал мужчин виновными в умышленном причинении смерти другому человеку. Один из них проведёт 18 лет в исправительной колонии особого режима, а второй – 16 лет в исправительной колонии строгого режима, сообщает Амурский областной суд.