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сегодня, 11:32 0

В Благовещенске два квартиранта задушили хозяина дома

Мужчины отправятся в колонию

В Благовещенске два квартиранта задушили хозяина дома
Фото: pixabay.com

Амурский областной суд вынес приговор двум мужчинам, убившим хозяина дома, в котором они временно проживали в Благовещенске.

В декабре 2021 года поздно вечером в столице Приамурья трое мужчин распивали спиртные напитки и поссорились. Конфликт разгорелся на почве того, что двое из них временно остановились в доме третьего и не помогали ему по хозяйству. В ходе ссоры один из квартирантов взял верёвку и начал душить хозяина дома. Тот, в борьбе за свою жизнь, получил от нападавшего закрытые переломы рёбер и не менее восьми ударов кулаком в голову.

Второй квартирант решил присоединиться к товарищу. Вдвоём с помощью верёвки они задушили хозяина. Смерть потерпевшего наступила от механической асфиксии.

Суд признал мужчин виновными в умышленном причинении смерти другому человеку. Один из них проведёт 18 лет в исправительной колонии особого режима, а второй – 16 лет в исправительной колонии строгого режима, сообщает Амурский областной суд.

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#криминал #происшествия #суды

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