Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:34 0

Филиппа Киркорова раскритиковали за шоу с крестом

Киркорова обвинили в оскорблении чувств верующих

Филиппа Киркорова раскритиковали за шоу с крестом
Фото: 7days.ru

Филипп Киркоров на днях отметил 55-летний юбилей, устроив в честь этого концерт в Кремлёвском дворце. Однако после выступления артиста обвинили в оскорблении чувств верующих. В одном из номеров программы исполнитель взобрался на поваленный крест, сообщает ФАН.

Во время концерта Киркоров исполнил на поваленном кресте песню «Мария Магдалена». Его поступок резко осудил иерей Александр. В своём Телеграм-канале он заявил, что непонимающие люди не увидели в номере певца ничего предосудительного. Однако сам церковнослужитель считает поведение артиста кощунственным.

Поступок Киркорова раскритиковали и многие пользователи Сети. Комментаторы заявили, что исполнитель проявил полное неуважение к религии. Некоторые уверены, что за подобные шоу надо наказывать.

Как пишет «Газета.ru», церковный и общественный деятель Владимир Легойда в своем Телеграм-канале также осудил выступление Киркорова. Он предположил, что певец выбрал такой номер либо из-за «искреннего непонимания простых вещей вкупе с безвкусицей», либо с целью «сознательной провокации».

Легойда отметил, что артист должен понимать, как «такой номер будет воспринят теми, для кого крест является важнейшим священным символом». Представитель церкви считает, что своим поведением Киркоров «вносит разделение в наше общество».

Просмотров всего: 911

#религия #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Надежда Бабкина сообщила, что её муж Евгений Гор уехал на Бали
В России и мире

Григорий Лепс рассказал о своей жизни после развода с женой
В России и мире 1

Егора Крида выгнали со сцены во время частной вечеринки
В России и мире

Лена Катина выходит замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь