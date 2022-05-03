Филиппа Киркорова раскритиковали за шоу с крестом

Во время концерта Киркоров исполнил на поваленном кресте песню «Мария Магдалена». Его поступок резко осудил иерей Александр. В своём Телеграм-канале он заявил, что непонимающие люди не увидели в номере певца ничего предосудительного. Однако сам церковнослужитель считает поведение артиста кощунственным.

Поступок Киркорова раскритиковали и многие пользователи Сети. Комментаторы заявили, что исполнитель проявил полное неуважение к религии. Некоторые уверены, что за подобные шоу надо наказывать.

Как пишет «Газета.ru», церковный и общественный деятель Владимир Легойда в своем Телеграм-канале также осудил выступление Киркорова. Он предположил, что певец выбрал такой номер либо из-за «искреннего непонимания простых вещей вкупе с безвкусицей», либо с целью «сознательной провокации».

Легойда отметил, что артист должен понимать, как «такой номер будет воспринят теми, для кого крест является важнейшим священным символом». Представитель церкви считает, что своим поведением Киркоров «вносит разделение в наше общество».