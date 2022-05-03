Амурчанин незаконно хранил оружие в контейнере
Обрез и патроны нашли в Чигирях сотрудники Погрануправления ФСБ
В селе Чигири сотрудники пограничного управления ФСБ России по Амурской области выявили факт незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов.
Обрез, 86 патронов калибра 5,6 миллиметра и 19 патронов калибра 16 миллиметров обнаружили в контейнере, принадлежащем амурчанину 1986 года рождения.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Огнестрельное оружие направили на экспертизу, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Амурской области.
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