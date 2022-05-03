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Амурчанин незаконно хранил оружие в контейнере

Обрез и патроны нашли в Чигирях сотрудники Погрануправления ФСБ

Амурчанин незаконно хранил оружие в контейнере
Фото: pixabay.com

В селе Чигири сотрудники пограничного управления ФСБ России по Амурской области выявили факт незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов.

Обрез, 86 патронов калибра 5,6 миллиметра и 19 патронов калибра 16 миллиметров обнаружили в контейнере, принадлежащем амурчанину 1986 года рождения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Огнестрельное оружие направили на экспертизу, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

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#закон #происшествия #криминал

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