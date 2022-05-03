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сегодня, 10:31 0

Невесенняя погода: в первые дни мая Тынду засыпало снегом

Фотографиями снегопада поделились мэр и местные жители

Невесенняя погода: в первые дни мая Тынду засыпало снегом
Фото: pixabay.com

Первая неделя мая началась для жителей Тынды со снегопада. Фотографиями совсем не весенней погоды поделилась мэр Тынды Марина Михайлова в своём телеграм-канале.

«Майская жара:) 02.05.22 Загляденье – шикарные пушистые снежные хлопья. Делимся фото и видео сегодняшней красоты!», – написала глава города.

Тындинцы поддержали предложение и добавили в комментарии свои кадры майского снега.

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#погода #Тында

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