Невесенняя погода: в первые дни мая Тынду засыпало снегом
Фотографиями снегопада поделились мэр и местные жители
Первая неделя мая началась для жителей Тынды со снегопада. Фотографиями совсем не весенней погоды поделилась мэр Тынды Марина Михайлова в своём телеграм-канале.
«Майская жара:) 02.05.22 Загляденье – шикарные пушистые снежные хлопья. Делимся фото и видео сегодняшней красоты!», – написала глава города.
Тындинцы поддержали предложение и добавили в комментарии свои кадры майского снега.
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