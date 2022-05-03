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сегодня, 09:58 8

Амурчанин заплатил три тысячи рублей за один звонок в скорую

Мужчина оскорбил медработника

Амурчанин заплатил три тысячи рублей за один звонок в скорую
Фото: pixabay.com

Жителя Сковородинского района Приамурья наказали за оскорбление медицинского работника.

В марте этого года амурчанин позвонил в единую службу спасения: пытался вызвать скорую помощь. Но разговор с медработником на том конце провода не клеился.

— При оформлении вызова медицинский работник стал устанавливать данные звонившего мужчины и расспрашивать об обстоятельствах случившегося. Мужчина, не поняв вопроса, грубо, с использованием нецензурных слов, оскорбил медицинского работника, – рассказали в прокуратуре Амурской области.

Проверка подтвердила жалобу медработника, телефонный разговор записывался. В отношении грубияна возбудили дело по административной статье «Оскорбление» и назначили штраф в размере трёх тысяч рублей.

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#криминал #медицина #происшествия

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    8 часов назад

    Хорошо работает штрафодобывющая промышленность. Иногда этих "медработников" хочется не только послать, но и просто убить.

  • Undertaker

    Undertaker
    8 часов назад

    Как говорил, один известный деятель, люди - это новая нефть, вот и работает только эта промышленность, доит население по всем направлениям, и куча министерств, ничего не работает на благо простого человека, в Хабаровске даже в министерстве признали, что людей даже программой земский доктор не заманишь на работу, уезжают с дв спецы, столько лярдов вбухивают в якобы развитие дв, а воз и ныне там, огласили бы лучше доходы семейств трутня и коня

  • Oldlord

    Oldlord
    8 часов назад

    Алиса, ты кровожадная, как укропские нацики! (((

  • Дрын

    Дрын
    8 часов назад

    Алиса65 31 минута назад

    Хорошо работает штрафодобывющая промышленность. Иногда этих "медработников" хочется не только послать, но и просто убить.

    ****

    Так веди себя хорошо в своей палате , кровать заправляй, на тумбочке порядок блюди и все у тебя будет хорошо!

  • Алиса65

    Алиса65
    8 часов назад

    Дрын, надо же, написал почти грамотно, только одно у тебя не так:Мудрость не всегда приходит с годами. Бывает, что возраст приходит один))

  • Дрын

    Дрын
    8 часов назад

    Алиса65 30 секунд назад

    Бывает, что возраст приходит один))

    ***

    Судя по твоим выпадам, ты четко подметила про свой возраст. И не тешь себя мыслями про свою мудрость!

  • Алиса65

    Алиса65
    7 часов назад

    Дрын, это не я подметила, а Жванецкий, но откуда же это знать дрыну))

  • Oldlord

    Oldlord
    11 минут назад

    Откуда Жванецкий знает Алису? О_О

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