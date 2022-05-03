Амурчанин заплатил три тысячи рублей за один звонок в скорую

Жителя Сковородинского района Приамурья наказали за оскорбление медицинского работника.

В марте этого года амурчанин позвонил в единую службу спасения: пытался вызвать скорую помощь. Но разговор с медработником на том конце провода не клеился.

— При оформлении вызова медицинский работник стал устанавливать данные звонившего мужчины и расспрашивать об обстоятельствах случившегося. Мужчина, не поняв вопроса, грубо, с использованием нецензурных слов, оскорбил медицинского работника, – рассказали в прокуратуре Амурской области.

Проверка подтвердила жалобу медработника, телефонный разговор записывался. В отношении грубияна возбудили дело по административной статье «Оскорбление» и назначили штраф в размере трёх тысяч рублей.