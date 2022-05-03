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сегодня, 08:59 12

Военные рассказали, как будут охранять парад на День Победы в Белогорске

Привлекут военную полицию, ВАИ и сапёров

Военные рассказали, как будут охранять парад на День Победы в Белогорске
Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Парад на День Победы в городе Белогорске Амурской области будут сопровождать свыше полусотни военных полицейских и сотрудников военной автоинспекции. Привлекут к охране правопорядка во время парада и инженерные подразделения – для поиска взрывных устройств.

В задачи сапёров, сообщает пресс-служба Восточного военного округа, войдёт контроль всех лиц, прибывающих для того, чтобы посмотреть парад. Людей с подозрительными предметами обещают дотошно осматривать. Автоинспекция во время парада займется контролем движения механизированной колонны по улице Кирова.

Парад в Белогорске обычно предполагает большее количество военной техники, чем в Благовещенске.

Просмотров всего: 448

#армия #Белогорск #День Победы #праздники

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    9 часов назад

    Дожили...

  • Undertaker

    Undertaker
    9 часов назад

    Спасибо партии за наше счастливое советское детство.

  • Oldlord

    Oldlord
    8 часов назад

    Нытики, а вы хотели бы, чтобы укропитеки испортили нам празднование Дня Победы?

  • Undertaker

    Undertaker
    8 часов назад

    И где ты в белогорске их обнаружил?

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    8 часов назад

    Это в Белогорске... А какие меры принимаются в Москве и Ленинграде... виноват, в Санкт-Петербурге?

  • Алиса65

    Алиса65
    8 часов назад

    Undertaker , некоторые и зелёных человечков видят))

  • Николай К.

    Николай К.
    7 часов назад

    Обязательно технику прогонять?

  • Николай К.

    Николай К.
    7 часов назад

    "Людей с подозрительными предметами обещают дотошно осматривать." \\\\\\\\\\\\\\\ Осматривать (снизу, сбоку, сверху, сзади)? или ДОСМАТРИВАТЬ? Дотошно? т.е. до тошноты?

  • Баргузинский соболь

    Баргузинский соболь
    1 час назад

    ну текст вроде норм. хоть чето

  • Баргузинский соболь

    Баргузинский соболь
    1 час назад

    Undertaker 7 часов назад

    И где ты в белогорске их обнаружил?

    ***

    а они в крови у многих, у двешниках тем более

  • Баргузинский соболь

    Баргузинский соболь
    1 час назад

    Sergey Nifashev 6 часов назад

    Это в Белогорске... А какие меры принимаются в Москве и Ленинграде... виноват, в Санкт-Петербурге?

    **

    а на невском шумная, веселая толпа,

    меха да шубы и румянец на щеках

    целый день вокруг александрийского столпа

    лихие всадники на белых скакунах

    и людям чудится, что все о чем они мечтают скоро сбудется

    зима забудется...

    ну и далее по тексту

  • Soldier

    Soldier
    59 минут назад

    Жить стало лучше, жить стало веселее!

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