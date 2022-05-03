Военные рассказали, как будут охранять парад на День Победы в Белогорске

Парад на День Победы в городе Белогорске Амурской области будут сопровождать свыше полусотни военных полицейских и сотрудников военной автоинспекции. Привлекут к охране правопорядка во время парада и инженерные подразделения – для поиска взрывных устройств.

В задачи сапёров, сообщает пресс-служба Восточного военного округа, войдёт контроль всех лиц, прибывающих для того, чтобы посмотреть парад. Людей с подозрительными предметами обещают дотошно осматривать. Автоинспекция во время парада займется контролем движения механизированной колонны по улице Кирова.

Парад в Белогорске обычно предполагает большее количество военной техники, чем в Благовещенске.