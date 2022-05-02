сегодня, 19:09 0
В Благовещенске открыли для движения улицу 50-летия Октября
Автобусы вернулись на привычные маршруты
Фото: Амур.инфо
Хорошей новостью поделились в администрации Благовещенска: улица 50-летия Октября (между Амурской и Горького) открыта для движения автомобилистов. Отметим, ранее планировалось, что работы завершатся только 8 мая, но подрядчикам удалось ускориться.
«Автобусы 2К, 4, 9, 24, 25, 28, 30, 31, 36, 39, 44, 3, 5, 8, 13, 18с, 23, 50, 51, 19, 26 вернулись на прежние схемы движения», – сообщили в мэрии города.
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