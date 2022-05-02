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сегодня, 16:08 0

Амурчанин заплатит более 1,5 миллиона рублей за устроенный пал

В минлесе рассказали, какое наказание понесут поджигатели

Амурчанин заплатит более 1,5 миллиона рублей за устроенный пал
Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности напомнило амурчанам, что за поджоги во время особого противопожарного режима предусмотрены большие штрафы (до полумиллиона рублей), а также лишение свободы на срок до 10 лет.

В пресс-службе лесного ведомства добавили, что с 7 марта в Амурской области оштрафовали 39 «авторов» палов сухой травы, одного виновника лесного пожара.

— Министерством лесного хозяйства и пожарной безопасности области готовятся иски в суд о взыскании с виновников пожаров и палов затрат, понесенных противопожарными формированиями на тушение пожаров. Затраты на тушение одного пожара могут достигать 3,5 миллиона рублей, – рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Максим Ишмухамедов. – В этом году есть виновники пожаров, с которых будут взысканы затраты.

Так, по данным ведомства:

  • в отношении жителя Зейского района предъявят иск на 1,5 миллиона рублей;
  • два жителя Мазановского района заплатят по 600 и 750 тысяч рублей за палы;
  • жителю Магдагачинского района предъявят иск на 800 тысяч рублей.

— По всем фактам пожаров и палов проводится проверка на наличие признаков уголовно-наказуемого деяния. За совершение поджога по неосторожности грозит наказание в виде лишения свободы до четырех лет, за совершение умышленного поджога – до восьми лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей. В случае если пожаром причинен ущерб (более 50 тысяч рублей) – лишение свободы до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей, – напомнили в пресс-службе амурского минлеса.

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#пожары

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