Амурская прокуратура нашла нарушения на котельных в Архаре

Известно, что работники котельных Архары не получали средства индивидуальной защиты, не проходили своевременно медицинские осмотры, освидетельствования, обучение и проверки знаний требований охраны труда.

В одной из организаций на момент проверки в феврале 2022 года и вовсе не проводилось специальных оценок условий труда. Работодатели ещё и задерживали выплату зарплаты работникам.

По результатам проверки руководителям организаций внесены представления, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, руководителям организаций назначены штрафы. После принятых мер реагирования нарушения устранили.