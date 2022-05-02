Амурская прокуратура нашла нарушения на котельных в Архаре
Работникам пришлось обратиться в органы, чтобы защитить свои права
Прокуратура Архаринского района провела проверку коллективного обращения работников местных теплоснабжающих компаний. Они пожаловались на нарушения трудового законодательства, а именно на невыплату зарплаты, сообщили в прокуратуре Амурской области.
Известно, что работники котельных Архары не получали средства индивидуальной защиты, не проходили своевременно медицинские осмотры, освидетельствования, обучение и проверки знаний требований охраны труда.
В одной из организаций на момент проверки в феврале 2022 года и вовсе не проводилось специальных оценок условий труда. Работодатели ещё и задерживали выплату зарплаты работникам.
По результатам проверки руководителям организаций внесены представления, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, руководителям организаций назначены штрафы. После принятых мер реагирования нарушения устранили.
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