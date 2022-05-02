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сегодня, 17:40 0

Амурская прокуратура нашла нарушения на котельных в Архаре

Работникам пришлось обратиться в органы, чтобы защитить свои права

Амурская прокуратура нашла нарушения на котельных в Архаре
Фото: pixabay.com

Прокуратура Архаринского района провела проверку коллективного обращения работников местных теплоснабжающих компаний. Они пожаловались на нарушения трудового законодательства, а именно на невыплату зарплаты, сообщили в прокуратуре Амурской области.

Известно, что работники котельных Архары не получали средства индивидуальной защиты, не проходили своевременно медицинские осмотры, освидетельствования, обучение и проверки знаний требований охраны труда.

В одной из организаций на момент проверки в феврале 2022 года и вовсе не проводилось специальных оценок условий труда. Работодатели ещё и задерживали выплату зарплаты работникам.

По результатам проверки руководителям организаций внесены представления, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, руководителям организаций назначены штрафы. После принятых мер реагирования нарушения устранили.

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#закон #работа #происшествия

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