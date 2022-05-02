Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:30 1

Егора Крида выгнали со сцены во время частной вечеринки

Крид рассказал про скандал на корпоративе за четыре миллиона рублей

Егора Крида выгнали со сцены во время частной вечеринки
Фото: cosmo.ru

Недавно Егора Крида пригласили выступить на дне рождения девушки. Певец рассказал поклонникам, что на корпоративе с ним произошёл неприятный инцидент. Некая женщина набросилась на артиста с нецензурной бранью и выгнала его со сцены, сообщает «Пятый канал».

Егор Крид рассказал, что недавно его выгнали со сцены на корпоративе по случаю дня рождения девушки. Артист заявил, что за выступление ему заплатили четыре миллиона рублей, хотя заказчица кричала про пять миллионов.

Концерт Крида заказала мама именинницы. Менеджер предупредила певца, что он будет выступать перед выпившими богатыми детьми, поэтому есть риск столкнуться с грубостью. Егор признался, что перед началом концерта выпил успокоительное, поскольку у него было неприятное предчувствие. Он думал, что может забыть текст, так как давно не выступал.

На вечеринке Крид успел исполнить семь песен, после чего к нему с криками стала приближаться возмущённая женщина. Она заявила, что ему за заплатили пять миллионов, но заказанных песен до сих пор не услышали.

27-летний певец предупредил менеджера, что не будет петь в таких условиях. В ответ на это родственница именинницы объявила, чтобы артисты «собрали свои шмотки и свалили со сцены».

Когда музыканты ушли в гримёрку, недовольная выступлением женщина заявила, что Крид должен продолжить выступление, и даже была готова заплатить больше. Однако Егор посчитал такое поведение неадекватным и отказался. По его словам, он просто не успел исполнить песни, которые требовала заказчица.

Просмотров всего: 1076

#происшествия #соцсети #шоу-бизнес

распечатать


Происшествия

Два жителя Белогорского района предстанут перед судом за серию краж

Происшествия

В одном из районов Амурской области ввели режим ЧС из-за пожаров
В России и мире

Лена Катина выходит замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова
Происшествия 1

В ГИБДД рассказали подробности аварии на трассе Благовещенск – Свободный
Комментарии
Показать все (1)
  • paravis

    paravis
    33 минуты назад

    Ну а как он хотел? Петрушек во всё времена мутузили :))

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь