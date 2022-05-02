Егора Крида выгнали со сцены во время частной вечеринки

Егор Крид рассказал, что недавно его выгнали со сцены на корпоративе по случаю дня рождения девушки. Артист заявил, что за выступление ему заплатили четыре миллиона рублей, хотя заказчица кричала про пять миллионов.

Концерт Крида заказала мама именинницы. Менеджер предупредила певца, что он будет выступать перед выпившими богатыми детьми, поэтому есть риск столкнуться с грубостью. Егор признался, что перед началом концерта выпил успокоительное, поскольку у него было неприятное предчувствие. Он думал, что может забыть текст, так как давно не выступал.

На вечеринке Крид успел исполнить семь песен, после чего к нему с криками стала приближаться возмущённая женщина. Она заявила, что ему за заплатили пять миллионов, но заказанных песен до сих пор не услышали.

27-летний певец предупредил менеджера, что не будет петь в таких условиях. В ответ на это родственница именинницы объявила, чтобы артисты «собрали свои шмотки и свалили со сцены».

Когда музыканты ушли в гримёрку, недовольная выступлением женщина заявила, что Крид должен продолжить выступление, и даже была готова заплатить больше. Однако Егор посчитал такое поведение неадекватным и отказался. По его словам, он просто не успел исполнить песни, которые требовала заказчица.