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сегодня, 16:39 0

В Серышевском районе строят дом для расселения из аварийного жилья

На его постройку направят более ста миллионов рублей

В Серышевском районе строят дом для расселения из аварийного жилья
Фото: pixabay.com

На станции Арга в Серышевском районе началось строительство многоквартирного дома для граждан, чья жилплощадь признана аварийной. Строители закончили возведение фундамента. Сдача в эксплуатацию запланирована на конец года. На постройку дома направят 111 миллионов рублей.

Из 36 квартир в этом доме одна зарезервирована под госпрограмму по обеспечению жильём детей-сирот. Остальные будут заселяться местными жителями, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2017 года. В новые квартиры переедут 35 семей, проживающих на станции Арга, – всего 102 человека. Ещё четыре семьи получат жильё за счёт выкупа на вторичном рынке, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#недвижимость #областная власть #строительство

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