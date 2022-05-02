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сегодня, 11:57 0

Анастасии Волочковой не удалось взыскать 95 миллионов рублей с Большого театра

Волочкова проиграла в суде Большому театру

Анастасии Волочковой не удалось взыскать 95 миллионов рублей с Большого театра
Фото: mk.ru

Уже много лет продолжается конфликт между Анастасией Волочковой и Большим театром. Балерина требовала от бывшего руководства 95 миллионов рублей за 18 лет работы. На днях в судебном разбирательстве была поставлена жирная точка, сообщает «Комсомольская правда».

Анастасия Волочкова проиграла суд Большому театру. Балерина заявляла, что после громкого скандала в 2003 году она так же числилась в театре, но зарплаты не видела. Артистка требовала выплатить ей 95 миллионов рублей за 18 лет работы, однако суд встал на сторону культурного учреждения.

Адвокат балерины Евгений Корчаго сообщил Телеграм-каналу «Звездач», что они будут обжаловать решение суда.

Ранее Анастасия устроила истерику у здания суда. Во время интервью она рассказывала журналистам о своей тяжёлой жизни, а в какой-то момент начала рыдать.

Конфликт Волочковой с Большим театром начался после того, как в 2003 году руководство учреждения отказалось продлевать с ней контракт. По их словам, балерина так поправилась, что ей стало трудно подобрать партнёра. Тогда Анастасия через суд добилась восстановления на работе, однако ни в одном спектакле задействована не была.

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#культура #суды #финансы

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