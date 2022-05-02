Василий Орлов: социальный бизнес получает особую поддержку

На поддержку социальных предпринимателей Приамурья из федерального бюджета выделено свыше 17 миллионов рублей. Конкурс проведёт региональное минэкономразвития и амурский центр «Мой бизнес».

Получить статус социального бизнеса предприниматель может в случае трудоустройства социально уязвимых категорий граждан, а также выполняя работу, направленную на производство, реализацию производимых такими гражданами или для них товаров и услуг. Помимо этого, на поддержку могут претендовать и бизнесмены, чья деятельность способствует решению социальных проблем общества, и бизнесмены, относящиеся к людям с ограниченными возможностями здоровья. Узнать подробности можно в рабочее время по телефону центра «Мой бизнес»: 8-(4162)-77-26-46.

— Социальный бизнес в Амурской области получает особую поддержку. Для них на федеральном уровне регулярно проводятся специальные конкурсы. Помимо этого, социальный бизнес может претендовать на грантовую поддержку от государства и получить на свой проект до 500 тысяч рублей. В прошлом году министерство экономического развития и внешних связей Приамурья провело два конкурса грантов. В общей сложности социальные предприниматели области получили на развитие порядка 16 миллионов рублей, – отметил губернатор Василий Орлов.