Василий Орлов: социальный бизнес получает особую поддержку
Из федерального бюджета на поддержку амурских предпринимателей выделено свыше 17 миллионов рублей
В Амурской области 70 предпринимателей имеют статус «социальных». Помимо грантов такой бизнес претендует на налоговые послабления по УСН, льготную ставку по аренде госимущества, а также на участие в обучающих программах или получение финансирования по льготной ставке 4,75 % годовых в Центре кредитной поддержки предпринимательства, сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.
На поддержку социальных предпринимателей Приамурья из федерального бюджета выделено свыше 17 миллионов рублей. Конкурс проведёт региональное минэкономразвития и амурский центр «Мой бизнес».
Получить статус социального бизнеса предприниматель может в случае трудоустройства социально уязвимых категорий граждан, а также выполняя работу, направленную на производство, реализацию производимых такими гражданами или для них товаров и услуг. Помимо этого, на поддержку могут претендовать и бизнесмены, чья деятельность способствует решению социальных проблем общества, и бизнесмены, относящиеся к людям с ограниченными возможностями здоровья. Узнать подробности можно в рабочее время по телефону центра «Мой бизнес»: 8-(4162)-77-26-46.
— Социальный бизнес в Амурской области получает особую поддержку. Для них на федеральном уровне регулярно проводятся специальные конкурсы. Помимо этого, социальный бизнес может претендовать на грантовую поддержку от государства и получить на свой проект до 500 тысяч рублей. В прошлом году министерство экономического развития и внешних связей Приамурья провело два конкурса грантов. В общей сложности социальные предприниматели области получили на развитие порядка 16 миллионов рублей, – отметил губернатор Василий Орлов.
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