В Благовещенске впервые организовали ярмарку рассады

На парковке торгового центра «Флагман» на улице Тенистой впервые в Благовещенске организована ярмарка рассады. Кроме того, купить рассаду и посевные материалы можно ежедневно с 8:00 до 21:00 на рынке на Игнатьевском шоссе, в торговой зоне «Колосок» на улице Пионерской и на сельхозрынке на улице Театральной.

Ярмарка рассады на улице Тенистой будет работать с 1 мая по 30 июня (с 8:00 до 20:00). В июле здесь начнёт свою работу ярмарка выходного дня. Любую местную продукцию можно будет купить как возле ТЦ «Флагман», так и возле Общественно-культурного центра, сообщает пресс-служба правительства области.

Просмотров всего: 392

#природа #производство #сельское хозяйство

распечатать

Илья Ринейский