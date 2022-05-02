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сегодня, 15:58 1

В Благовещенске впервые организовали ярмарку рассады

Саженцы и семена жители области могут продавать и покупать до конца июня

В Благовещенске впервые организовали ярмарку рассады
Фото: pixabay.com

На парковке торгового центра «Флагман» на улице Тенистой впервые в Благовещенске организована ярмарка рассады. Кроме того, купить рассаду и посевные материалы можно ежедневно с 8:00 до 21:00 на рынке на Игнатьевском шоссе, в торговой зоне «Колосок» на улице Пионерской и на сельхозрынке на улице Театральной.

Ярмарка рассады на улице Тенистой будет работать с 1 мая по 30 июня (с 8:00 до 20:00). В июле здесь начнёт свою работу ярмарка выходного дня. Любую местную продукцию можно будет купить как возле ТЦ «Флагман», так и возле Общественно-культурного центра, сообщает пресс-служба правительства области.

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#природа #производство #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Это хорошо, что возле окц будет ярмарка

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