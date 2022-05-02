Василий Орлов: необходимо контролировать качество строительства домов для переселенцев

В рамках пятого этапа программы переселения граждан из аварийного жилья в Амурской области необходимо переселить свыше одной тысячи семей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Сейчас амурчане, нуждающиеся в переселении, проживают в квартирах общей площадью 48 тысяч квадратных метров. На расселение выделили свыше трех миллиардов рублей. Реализацию программы обсудили в правительстве области.

Наибольшее количество аварийного жилья находится в Сковородинском районе – 20 тысяч квадратных метров. На втором месте Свободный – 10 тысяч квадратных метров, а в Октябрьском районе пять тысяч квадратных метров жилья подлежат расселению.

— Переселение граждан на территории этих муниципальных образований, а также Тындинского муниципального округа планируется главным образом посредством строительства многоквартирных домов. Там планируют построить 22 многоквартирных дома: Сковородинский район – 4, Свободный – 3, Октябрьский район – 7 и Тындинский округ – 8, для расселения около 500 квартир общей площадью 20 тысяч квадратных метров, – доложил заместитель министра ЖКХ Приамурья Анатолий Бубнов.

Все дома должны построить не позднее первого квартала 2024 года.

В рамках программы по переселению 242 семьи из Архаринского, Зейского, Октябрьского, Магдагачинского, Сковородинского районов и Тындинского муниципального округа выразили согласие на переезд в другие населенные пункты области. Органы местного самоуправления прорабатывают возможность поиска нового жилья общей площадью 11 тысяч квадратных метров.

— Так как мы реализуем программу опережающими темпами, то федеральное правительство выделило нам в текущем году дополнительно 4,4 миллиарда рублей. Мы должны справиться. Чтобы уложиться в сроки и не отстать от инфляции, необходимо максимально быстро законтрактоваться. Особое внимание – контролю качества возводимых домов. Он должен быть максимально строгим, вести его нужно специалистам министерства строительства и архитектуры, обладающих соответствующей компетенцией, несмотря на то, что программа переселения находится в ведении министерства ЖКХ. В регионе были примеры, когда дома, построенные по программе, практически сразу признавались аварийными, повторение такого недопустимо, – отметил губернатор Василий Орлов.