Два жителя Белогорского района предстанут перед судом за серию краж

Управление СК России по Амурской области завершило и передало в суд дело о серии мелких краж, совершенных двумя жителями села Некрасовка Белогорского района. Помимо обычной для таких случаев статьи «Кража» старший из подельников дополнительно обвиняется по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».

Как известно из материалов дела, неоднократно судимый 43-летний гражданин, нигде не работающий, решил и далее поправлять благосостояние за счёт других граждан. Для этой цели он вовлёк в свою деятельность 17-летнего молодого человека, вместе с которым совершал кражи из домов. Преступники были не очень разборчивы, похищая продукты питания, консервы с овощами, вещи и велосипед.

Доказательная база к настоящему времени собрана полностью, обвинительное заключение утверждено прокурором, дело передано в суд и ожидает рассмотрения, сообщает Следственное управление СК РФ по Амурской области.