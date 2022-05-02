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сегодня, 12:51 0

В одном из районов Амурской области ввели режим ЧС из-за пожаров

Всего в регионе горит более 4 тысяч гектаров

В одном из районов Амурской области ввели режим ЧС из-за пожаров
Фото: pixabay.com

В связи с лесными пожарами на территории Зейского района введён режим чрезвычайной ситуации. На период его действия доступ в леса для населения категорически запрещён. Распоряжение администрации района ограничивает пребывание в лесах транспортных средств, проведение отдельных видов работ, которые могут стать причиной пожаров.

По данным МЧС, сейчас в Амурской области тушат 10 возгораний на площади в 4,2 тысячи гектаров. Задействованы 435 специалистов, 68 единиц спецтехники. За последние сутки ликвидировано девять лесных пожаров, сообщает пресс-служба Рослесхоза.

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#Зея #МЧС #пожары #происшествия

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