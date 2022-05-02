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сегодня, 15:16 0

Госуслуги передают в ПФР заявления о выплате на детей от 8 до 17 лет

Услуга доступна на портале с 26 апреля

Госуслуги передают в ПФР заявления о выплате на детей от 8 до 17 лет
Фото: pixabay.com

Сервис «Госуслуги» начал передавать в ПФР заявления на выплаты на детей от 8 до 17 лет, сообщает пресс-служба Минцифры.

— С 1 мая сервис «Госуслуги» начал передавать в ПФР заявления пользователей для оформления новых выплат на детей от 8 до 17 лет, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Услуга «заполнить» и «отправить» заявление появилась на портале с 26 апреля, а с 1 мая его можно подать при личном визите в МФЦ и клиентские службы ПФР. Уже свыше одного миллиона родителей подали заявления, их автоматически передали в ПФР.

Размер выплат рассчитывается индивидуально, исходя из дохода семьи, и составляет 50, 70 или 100 % регионального прожиточного минимума для детей.

— Даже если вы уже получаете пособие на детей от 8 до 17 лет, вы все равно можете подать новое заявление. Если семейный доход снизился, выплаты могут пересмотреть в сторону увеличения, и тогда назначат новое пособие. В сторону уменьшения выплаты пересмотреть не могут, семья продолжит получать уже назначенное пособие, – пояснили в пресс-службе Минцифры.

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#дети #финансы

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