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Лена Катина выходит замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова

Спиридонов сообщил о том, что сделал предложение возлюбленной

Лена Катина выходит замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова
Фото: muz-tv.ru

О романе певицы Лены Катиной с долларовым миллионером Дмитрием Спиридоновым стало известно осенью прошлого года. Пара познакомилась на вечеринке в честь дня рождения бизнесмена, где Катина выступала. На днях Спиридонов сообщил, что сделал возлюбленной предложение, сообщает «СтарХит».

В своих соцсетях Дмитрий Спиридонов сообщил подписчикам, что сделал предложение бывшей солистке группы «Тату». Предприниматель опубликовал снимок, на котором держит свою невесту за руку, и признался, что счастлив благодаря ей. На руке Катиной теперь красуется кольцо с крупным бриллиантом. Когда состоится свадьба, влюблённые пока не сообщили.

Лена познакомилась с Дмитрием вскоре после развода с рок-музыкантом Сашо Кузмановичем. В браке у артистки родился сын Александр, в мае ему исполнится семь лет.

Недавно Спиридонов сообщил, что этой весной у него произошёл рецидив онкологического заболевания. Сейчас бизнесмен активно лечится, а Катина помогает бойфренду справиться с тяжёлым недугом.

Миллионер рассказывал в своём блоге, что будет жить ради любимой. По его словам, в Елене он «нашёл своё счастье, семью и поддержку». Также он поблагодарил возлюбленную «за бескрайнюю веру в него».

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#соцсети #шоу-бизнес

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