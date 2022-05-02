В ГИБДД рассказали подробности аварии на трассе Благовещенск – Свободный

— 1 мая в 17:30 на автодороге в Благовещенск – Свободный произошло столкновение автомобилей Toyota Corolla Spaсio и Nissan Tiida Latio. В результате ДТП два человека получили травмы различной степени тяжести. Полицейскими устанавливаются обстоятельства происшествия, – сообщили в областном отделе ГИБДД.

В соцсетях появилась версия произошедшего от очевидцев: по их предположению, один из водителей уснул за рулём и выехал на полосу встречного движения.