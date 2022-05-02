В ГИБДД рассказали подробности аварии на трассе Благовещенск – Свободный
Есть пострадавшие
В воскресенье, 1 мая, Амур.инфо сообщало о том, что на трассе Благовещенск – Свободный произошло ДТП: столкнулись два транспортных средства. На месте аварии потребовалась помощь спасателей, чтобы извлечь пострадавших.
— 1 мая в 17:30 на автодороге в Благовещенск – Свободный произошло столкновение автомобилей Toyota Corolla Spaсio и Nissan Tiida Latio. В результате ДТП два человека получили травмы различной степени тяжести. Полицейскими устанавливаются обстоятельства происшествия, – сообщили в областном отделе ГИБДД.
В соцсетях появилась версия произошедшего от очевидцев: по их предположению, один из водителей уснул за рулём и выехал на полосу встречного движения.
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