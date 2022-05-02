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сегодня, 10:23 3

В Забайкалье при посадке разбился вертолёт

Машина опрокинулась от сильного ветра и загорелась

В Забайкалье при посадке разбился вертолёт
Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

В воскресенье, 1 мая, в 11:05 на аэродроме города Могочи в Забайкальском крае в результате жесткой посадки потерпел аварию вертолёт Ми-8. Есть информация о том, что из-за порыва ветра вертолёт опрокинулся во время совершения посадки, после чего загорелся.

Эвакуировано 14 пассажиров, находившихся на борту в момент аварии. Сотрудники Могочинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали возгорание. Судя по кадрам, опубликованным в амурских соцсетях, вертолёт практически уничтожен огнём.

Пресс-служба Рослесхоза сообщает, что летательный аппарат пострадал, когда вывозил лесных пожарных с места ликвидации возгорания. Причины происшествия уточняются, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Забайкальскому краю.

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#пожары #происшествия #транспорт #МЧС

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Комментарии
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  • Николай К.

    Николай К.
    2 часа назад

    В России самая лучшая техника и самые высококвалифицированные пилоты в мире...

  • paravis

    paravis
    29 минут назад

    Коля, извини, погодные условия непредсказуемы, причин тут твой стал про технику и профессионализм пилотов? Люди живы а это главное.

  • paravis

    paravis
    25 минут назад

    Коля, извини, погодные условия непредсказуемы, при чëм тут твой стëб про технику и профессионализм пилотов? Люди живы, а это главное. Исправлено из-за неграмотного телефона.

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