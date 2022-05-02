В Забайкалье при посадке разбился вертолёт

В воскресенье, 1 мая, в 11:05 на аэродроме города Могочи в Забайкальском крае в результате жесткой посадки потерпел аварию вертолёт Ми-8. Есть информация о том, что из-за порыва ветра вертолёт опрокинулся во время совершения посадки, после чего загорелся.

Эвакуировано 14 пассажиров, находившихся на борту в момент аварии. Сотрудники Могочинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали возгорание. Судя по кадрам, опубликованным в амурских соцсетях, вертолёт практически уничтожен огнём. Пресс-служба Рослесхоза сообщает, что летательный аппарат пострадал, когда вывозил лесных пожарных с места ликвидации возгорания. Причины происшествия уточняются, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Забайкальскому краю.

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Илья Ринейский